هل ينجح بلينكن في احتواء التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وخلال اللقاء الذي جمع بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش الطرفان الملفين الفلسطيني والإيراني، إضافة للزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، وفق ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".

دعوة أمريكية للتهدئة

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد الأمني بينهما"، مضيفاً: "أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين سيقوض أمن إسرائيل على المدى البعيد"، وفق تعبيره.

وأشار بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "الولايات المتحدة تدعم حرية العبادة في الأماكن المقدسة، والحفاظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي".