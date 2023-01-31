هل ينجح بلينكن في احتواء التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية أن تؤدي الزيارة الحالية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل والأراضي الفلسطيني باحتواء التوتر الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي زادت حدته مؤخراً.
وتأتي زيارة بلينكن في ظل توتر أمني كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أدى لمقتل وإصابة العشرات من الجانبين، حيث التقى الوزير الأمريكي بنتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، فيما سيلتقي لاحقاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وخلال اللقاء الذي جمع بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش الطرفان الملفين الفلسطيني والإيراني، إضافة للزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، وفق ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".
دعوة أمريكية للتهدئة
ودعا وزير الخارجية الأمريكي، "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد الأمني بينهما"، مضيفاً: "أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين سيقوض أمن إسرائيل على المدى البعيد"، وفق تعبيره.
وأشار بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "الولايات المتحدة تدعم حرية العبادة في الأماكن المقدسة، والحفاظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي".
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "زيارة نظيره الأمريكي لإسرائيل حدثاً مهماً بالعلاقات بين واشنطن وتل أبيب"، مضيفاً: "التحالف مع الولايات المتحدة أحد دعائم الأمن القومي لدولة إسرائيل".
وأضاف كوهين، خلال مؤتمر صحفي: "أشكر بلينكن على تأكيد التزام أمريكا بالاستقرار الإقليمي، والرسالة الواضحة ضد الإرهاب التي أعرب عنها فور وصوله، وحول الاستعداد للعمل على توسيع اتفاقيات السلام، واستمرار تشكيل الجبهة الصارمة ضد إيران".
إحباط فلسطيني
ويعيش الفلسطينيون حالة من الإحباط من الموقف الأمريكي، بالرغم من مواقف إدارة جو بايدن المتعلقة بتأييد حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس؛ إلا أن ذلك يأتي بدون إجراءات عملية تدعم هذه المواقف.
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، عن أحمد الديك، أحد كبار مستشاري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قوله، إن "الفلسطينيين لا يعلقون آمالاً كبيرة على زيارة بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية".
وأوضح أن "المطلوب أن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها وتلتزم بسياستها المعلنة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، متابعاً: "الضغط الأمريكي على إسرائيل سيمهد الطريق لتحقيق الهدوء وبناء الثقة مع حكومة نتنياهو".
وأشار إلى أن ذلك "سيؤدي لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى بين الجانبين على أساس القرارات الدولية"، متابعاً: "نأمل أن تقوم الولايات المتحدة بدورها في وقف التصعيد الإسرائيلي؛ لأنها الدولة الوحيدة القادرة على القيام بذلك".
وأكد أن "القيادة الفلسطينية مصممة على تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ولا تفكر بالتراجع عنه في الوقت الحالي دون وجود أي تغيير وتطورات إيجابية على الأرض، بالرغم من أي ضغوط أمريكية بهذا الشأن".
وأعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك رداً على عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين.
أولويات الزيارة
ويرى المحلل السياسي، أليف صباغ، أن "الملف الفلسطيني ليس على رأس الأولويات خلال الزيارة الحالية للوزير الأمريكي لإسرائيل والضفة الغربية"، مشيراً إلى أن لقاء بلينكن بالرئيس عباس "شكلي ولن يحمل أي جديد".
وأوضح صباغ، لـ "إرم نيوز"، أن "لدى الولايات المتحدة ملفات أهم من التوتر الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبحثها مع نتنياهو وحكومته؛ أبرزها الإصلاحات القضائية والسياسات الحكومية المتوقعة بعدد من الملفات الحساسة".
وأشار إلى أن "الهدف الرئيس من زيارة بلينكن هو القلق الأمريكي من سياسات الحكومة اليمينية في إسرائيل، وللحصول على إجابات واضحة بشأن التعامل مع الملف الإيراني والاستيطان بالضفة الغربية، والحرب في أوكرانيا".
وبين أن "التوتر الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين مسألة ثانوية بالنسبة للولايات المتحدة في الوقت الحالي"، متابعاً: "أمريكا لن تتنازل عن الدعم الأمني لإسرائيل وحقها بالتصرف بحرية ضد التهديدات الأمنية".
وأضاف: "بلينكن سيمارس ضغوطاً على الفلسطينيين من أجل العمل على تهدئة الأوضاع بالضفة الغربية والتراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني، كما سيقدم وعوداً بتقديم مساعدات مالية لخزينة السلطة مقابل ذلك"، وفق تقديره.
وأكد أن "انشغال أمريكا بقضايا إقليمية ودولية أخرى يفرض عليها بالوقت الراهن تجاهل الملف الفلسطيني، والاكتفاء بالإعلان بين الحين والآخر عن الالتزام بحل الدولتين وتقديم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".
خطوات عملية
رأى المحلل السياسي، ناجي البطة، أنه "بالرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها أي رغبة بالتصعيد الأمني في المنطقة؛ إلا أنها لا تقدم أي خطوات عملية لتهدئة الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأوضح البطة، لـ "إرم نيوز"، أن "التصريحات الأمريكية بشأن التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية منحازة بشكل واضح لإسرائيل، خاصة وأن الولايات المتحدة تتجنب ذكر الضحايا الفلسطينيين وترفض توجيه أي إدانة واضحة لحكومة نتنياهو".
وأشار البطة، إلى أن "كبح جماح الأحزاب اليمينية بالحكومة الإسرائيلية هي القضية الأهم والأبرز بالنسبة للإدارة الأمريكية"، لافتاً إلى أن الوزير الأمريكي سيطالب الفلسطينيين بـ"العمل أكثر ضد المسلحين ومنفذي العمليات".
ورجح البطة، "فشل أي جهود يمكن أن يبذلها وزير الخارجية الأمريكية لتهدئة التوتر الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مرجعاً ذلك إلى أن "زيارة بلينكن سبقها قرارات إسرائيلية متشددة تسمح بتشكيل جماعات مسلحة ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية".
وأضاف: "بتقديري سيشعر الفلسطينيون بخيبة أمل كبيرة بعد الزيارة، خاصة أنها قد تؤدي إلى تراجع جزئي من قبل السلطة الفلسطينية عن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل"، مرجحاً أن تلعب واشنطن دوراً في التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
واستكمل بالقول: "يبدو أن اللقاءات الإسرائيلية مع بلينكن تركزت على القضايا المشتركة خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني"، لافتاً إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل بتخصيص الزيارة لبحث التوتر مع الفلسطينيين، حسب قوله.
ضغوط أمريكية
في المقابل، رأى المحلل السياسي، محمد هواش، أن "زيارة بلينكن للمنطقة ستؤدي إلى خفض جزئي للتوتر الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين"، مرجحاً أن يمارس الوزير الأمريكي ضغوطاً على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأوضح هواش، لـ "إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة معنية بالهدوء في المنطقة وعدم إجراء أي تغييرات على الوضع الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة وأنها لم تقدم حتى الآن أي خطة للتسوية بين الجانبين".
وبين أنه "بالرغم من وجود العديد من الملفات المهمة والحساسة التي يحتاج بلينكن بحثها مع الإسرائيليين، وبالرغم من الرغبة الأمريكية للتوصل لتوافق مع حكومة نتنياهو بشأن تلك الملفات؛ إلا أن الملف الفلسطيني حاضر بقوة بتلك المشاورات".
وأضاف: "الكثير من المعطيات يشير إلى أن بلينكن سيعمل على خفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيطالب الطرفين بشكل واضح العمل بشكل مشترك من أجل الحيلولة دون الانزلاق نحو مواجهة أكبر".
ولفت هواش، إلى أن "حكومة نتنياهو غير معنية بالتصادم مع الإدارة الأمريكية ولا ترغب بأي خلافات معها بالوقت الراهن، الأمر الذي سيدفعها لأن تكون متعاونة مع مطالب بلينكن بشأن التهدئة مع الفلسطينيين"، وفق تقديره.