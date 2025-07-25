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العالم العربي

القوات الأمريكية تقتل "قياديا بارزا" من داعش في سوريا

القوات الأمريكية تقتل "قياديا بارزا" من داعش في سوريا
قوات أمريكية في سورياالمصدر: أ ف ب-أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 2:31 م

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أن قوات من القيادة المركزية قتلت قياديا بارزا لتنظيم داعش في حلب بسوريا ونجليه اللذين ينتميان إلى نفس التنظيم.

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 وجاء في بيان نشره الجيش في حسابه على منصة "إكس": "في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة في مدينة الباب، محافظة حلب، سوريا، أسفرت عن قتل القيادي البارز في داعش، ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني".

وأضاف: "شكّل هؤلاء العناصر من داعش تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة. ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا ضمن الموقع الذي تم استهدافه، ولم يُصب أحد منهم بأذى".

وبحسب البيان، صرح الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بلا هوادة أينما كانوا. إرهابيو داعش ليسوا بأمان في أماكن نومهم وعملهم، وحيث يختبئون". 

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 وأكد: "إلى جانب شركائنا وحلفائنا، تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بالقضاء نهائياً على إرهابيي داعش الذين يهددون المنطقة وحلفاءنا ووطننا".

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