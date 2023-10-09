مقتل رأفت أبوهلال أحد قادة الفصائل الفلسطينية بقصف إسرائيلي

أعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين" أحد الفصائل الفلسطنية في غزة، اليوم الإثنين، مقتل أحد أبرز قادتها وهو رأفت أبو هلال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في رفح جنوبي قطاع غزة.

واستمر القصف الإسرائيلي، طوال الليلة الماضية، باستهداف قادة عسكريين في غزة، وأبراج سكنية، ومسجدين كذلك، حسب معلومات متواترة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اغتيال رأفت أبوهلال جاء بعد استهداف إسرائيلي لمخيم "بشيت" في مدينة رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين، في إطار الضربات المكثفة التي يشنّها على القطاع عقب عملية حركة حماس.