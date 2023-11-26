الحرب في غزة تسرع وتيرة التحقيقات ضد المتشددين في إسبانيا

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن الحرب في غزة أدت إلى تسريع وتيرة التحقيقات التي فتحتها قوات الأمن ضد "التطرف الجهادي"، مشيرة إلى إلقاء القبض على 31 شخصًا، عقب معلومات قدمها عملاء في الشرطة الإسبانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مكافحة الإرهاب ومصادر قانونية بأن التهديد الذي يشكله "العمل الجهادي" لم يتراجع في أي وقت، لكن المخاوف أثيرت بشكل أكبر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب السابع مع أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى بروز التحقيقات التي كانت مفتوحة ضد "التبشير أو التطرف الجهادي أو التجنيد" على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما زادت أنشطة مرتبطين بهذه الجماعات.

وركز مدير مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مانويل نافاريتي، خلال افتتاح منتدى X ElCano المخصص لاتجاهات الإرهاب، على الأحداث الجارية للتحذير من تزايد "الدعاية لداعش وتنظيم القاعدة".

ووفق الوكالة فإن مفوضية معلومات الشرطة العامة نفذت الشهر الماضي سبع عمليات لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك العملية التي انتهت في 27 تشرين الأول/أكتوبر بالقبض على متعاون مع أحد المتشددين في مدينة بيناهافيس في مالقة.