الحرب في غزة تسرع وتيرة التحقيقات ضد المتشددين في إسبانيا
ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن الحرب في غزة أدت إلى تسريع وتيرة التحقيقات التي فتحتها قوات الأمن ضد "التطرف الجهادي"، مشيرة إلى إلقاء القبض على 31 شخصًا، عقب معلومات قدمها عملاء في الشرطة الإسبانية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مكافحة الإرهاب ومصادر قانونية بأن التهديد الذي يشكله "العمل الجهادي" لم يتراجع في أي وقت، لكن المخاوف أثيرت بشكل أكبر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب السابع مع أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى بروز التحقيقات التي كانت مفتوحة ضد "التبشير أو التطرف الجهادي أو التجنيد" على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما زادت أنشطة مرتبطين بهذه الجماعات.
وركز مدير مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مانويل نافاريتي، خلال افتتاح منتدى X ElCano المخصص لاتجاهات الإرهاب، على الأحداث الجارية للتحذير من تزايد "الدعاية لداعش وتنظيم القاعدة".
ووفق الوكالة فإن مفوضية معلومات الشرطة العامة نفذت الشهر الماضي سبع عمليات لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك العملية التي انتهت في 27 تشرين الأول/أكتوبر بالقبض على متعاون مع أحد المتشددين في مدينة بيناهافيس في مالقة.
ولفتت إلى عودة مصطفى مايا أمايا أيضًا إلى جهود التجنيد هذه، وهو أحد أكثر الاعتقالات أهمية هذا الشهر والذي كان يعتبر في عام 2014 "أكبر مُجنِّد جهادي في أوروبا".
وأطلق سراحه لمدة عام ونصف بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات، واعتقله العملاء وهو من أصل بلجيكي ملقب بـ "الجهادي الغجري" في 23 تشرين الأول/أكتوبر عندما اكتشفت السلطات بأنه عاد إلى "طرقه القديمة".
وجرى القبض على نحو 14 شخصًا من أصل باكستاني مرتبطين بحزب سياسي متطرف ويُزعم أن لهم صلة بما تصفه السلطات بـ"الإرهاب الجهادي" في السابع من الشهر الجاري في وقت واحد في ست مقاطعات، حيث بلغ عدد المعتقلين 30 في فترة قصيرة، منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر.