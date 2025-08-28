الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع جديدة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

هاجمت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أهدافًا تابعة لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، باعتبارها "انتهاكًا" للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل.

وفي تصريحات مقتضبة، كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت منصة إطلاق تابعة للميلشيا اللبنانية وبنى تحتية في مناطق عدة في الجنوب اللبناني.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن إقامة "حزب الله" هذه البنى التحتية ومنصة الإطلاق، انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل.

يعد هذا الهجوم الإسرائيلي الأول ضد "حزب الله"، بعد عملية الإنزال الجوي الإسرائيلي التي يُرجح تنفيذها من قبل الجيش الإسرائيلي، بالقرب من دمشق الليلة الماضية ضد بؤر تابعة للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".