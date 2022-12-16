الأمن الأردني يعلن مقتل ضابط برصاص "مخربين" في معان

وقالت المديرية إنها "تنعى العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية".

وأكدت المديرية أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه"، وأنها "تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه".

وفي الوقت ذاته، توعدت المديرية بأنها "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".