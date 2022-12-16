الأمن الأردني يعلن مقتل ضابط برصاص "مخربين" في معان
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، يوم الخميس، في بيان لها، مقتل ضابط، برصاص من وصفتهم بـ "المخربين" أثناء أعمال شغب اندلعت في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوبي المملكة.
وقالت المديرية إنها "تنعى العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية".
وأكدت المديرية أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه"، وأنها "تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه".
وفي الوقت ذاته، توعدت المديرية بأنها "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".
وشددت على أنها "ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".
ويشهد الأردن منذ أيام، إضرابات في قطاع النقل العام، وأعمال احتجاجية، رفضا لارتفاع أسعار المحروقات.