اليمن.. قتلى وجرحى باشتباكات بين الحوثيين وقبليين في محافظة الجوف

اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر ميليشيا الحوثي ومسلحين قبليين، شمالي محافظة الجوف اليمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وقالت مصادر يمنية، إن المواجهات العنيفة نشبت "على خلفية اقتحام الحوثيين قبل أيام، لعدد من منازل المواطنين، وارتكاب انتهاكات بحق النساء والأطفال، وإقدامهم على إحراق أحد المنازل وتهجير ساكنيه، دون وجه حقّ".

وأضافت المصادر، أن الحادثة دفعت عددا من المسلحين القبليين إلى مهاجمة حاجز عسكري تابع للحوثيين في منطقة "اليتمة" بمديرية خبّ والشعف، شمالي المحافظة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

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وأشارت إلى مقتل اثنين من عناصر الحوثيين، واثنين من مسلحي القبائل، فيما أصيب 3 آخرون، بينهم مدني.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن لجنة وساطة مشكّلة من قبل مشائخ القبائل والوجاهات المجتمعية في الجوف، تمكّنت من إيقاف المواجهات وتهدئة الجانبين، فيما لا يزال التوتر قائما في المديرية.

وصعّدت ميليشيا الحوثي من انتهاكاتها الإنسانية العنيفة بحق المجتمعات القبلية في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ضمن مساعيها المتزايدة مؤخرا لإخضاع القبائل وتطويعها وفقا لتوجهاتها.