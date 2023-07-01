شاهد.. مسلحون يطلقون النار على جمهور حفل فني في تعز

وكتب مدير مكتب الثقافة في محافظة تعز عبدالخالق سيف، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، تفاصيل الواقعة، متهما كتيبة عسكرية، بالوقوف خلف الحادثة من أجل التحريض والتعبئة الظلامية، لكنه أشار إلى أن "الجميع بخير".