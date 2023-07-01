شاهد.. مسلحون يطلقون النار على جمهور حفل فني في تعز
اقتحم مسلحون مساء اليوم السبت، مهرجان "عيدنا تعز"، الذي احتضنه ملعب الشهداء في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وفتحوا نيران أسلحتهم على الحضور، وسط أنباء عن تعرض البعض لإصابات متفاوتة.
ويأتي مهرجان "عيدنا تعز" السادس، هذا العام، على شرف تكريم الفنان اليمني محمد محسن عطروش.
وتداول ناشطون يمنيون على منصاتهم، مقاطع مرئية تظهر إقدام مجاميع مسلحة على اقتحام الحفل الفني وإطلاق النار على الحضور.
وأظهرت الصور والمقاطع المتداولة، وجود أعداد غفيرة من النساء والأطفال، وهم في حالة هلع وخوف، محاولين الفرار إنقاذاً لأرواحهم.
وكتب مدير مكتب الثقافة في محافظة تعز عبدالخالق سيف، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، تفاصيل الواقعة، متهما كتيبة عسكرية، بالوقوف خلف الحادثة من أجل التحريض والتعبئة الظلامية، لكنه أشار إلى أن "الجميع بخير".
وقال سيف: "من الجنون أن يقوم بعض المتسللين من كتيبة المهام، بافتعال هذا الجنون والتطرف ضدنا وضد جماهير المهرجان، بسبب هتافاتهم من المدرجات باسم نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد طارق محمد صالح، أثناء تكريم فنان الشعب عطروش".
وأوضح أن الاعتداء المسلح أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة طالت عدداً من الحضور، مضيفًا "ننتظر من الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءاتها الصارمة ضد من قاموا بذلك، وضبطهم وضبط من يقف خلفهم".
وفي سياق متصل، أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد صالح، اتصالاً هاتفياً بمحافظ تعز نبيل شمسان، للاطمئنان على صحة الجرحى.
ووجه العميد صالح، وفقاً للموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية "2ديسمبر"، محافظ تعز، بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في الحادثة، وملاحقة الجناة وإحالتهم للجهات المختصة.