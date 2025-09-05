من الإقالة إلى القطيعة.. دروز السويداء يطيحون بالقادة المرتبطين بدمشق

قالت مصادر سياسية وعسكرية متقاطعة في السويداء، إن ما يصوّر اليوم على أنه "انقسامات" بين الفصائل العسكرية المنضوية في "الحرس الوطني" ليس دقيقا، وإنما هو توجه عام في المدينة لإزاحة كل الشخصيات المرتبطة بالنظام في دمشق عن الواجهة، نزولا عند ضغط الشارع الذي يرفض بشكل قاطع أي حضور لهؤلاء في قيادة مؤسسات السويداء العسكرية والأمنية والاجتماعية.

وأوضح مصدر في الفصائل العسكرية لـ "إرم نيوز" أن القرار بتنحية قائد لواء الجبل "شكيب طرودي عزام" عن قيادة اللواء، جاء على خلفية مشاركته في إدخال الأمن العام وقوات الجيش السوري إلى محافظة السويداء. في حين أن القرار كان جماعيا في البداية ولا يتحمل عزام مسؤوليته لوحده، وفقا للمصدر.

من جهته، أوضح مصدر سياسي في تعليق لـ "إرم نيوز" أن هذه القرارات تأتي نزولا عند الضغط الشعبي، مشيرا إلى أن "المجتمع الدرزي" ما زال تحت وقع الصدمة من المجازر التي وقعت في المحافظة، ويرفض أي حضور لزعامات كان لها دور في دخول القوات الحكومية إلى السويداء. وبالتالي، "من الطبيعي تحييد كل هذه الأسماء عن المشهد" الآن ودائما.

واعتبر المصدر أن "مجتمع السويداء واعٍ على الألم وأسباب الألم"، وسيقوم لاحقا بنبذ ومحاسبة كل "الانتهازيين الذين وقفوا في صف السلطة ضد أهلهم" .

إبعاد قائد "لواء الجبل"

وأمس الأربعاء، أصدر "لواء الجبل "، وهو أحد أكبر الفصائل العسكرية في السويداء، قرارا بإقالة قائده شكيب طرودي عزام، وتعيين "أبو طارق معين علبة" بديلا عنه، وهو ما فُسر على أنه بداية انقسامات في الفصائل المشكلة للحرس الوطني الجديد.

وجاء في بيان لواء الجبل "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه أهلنا وناسنا في محافظتنا الغالية، وفي ظل ما تمر به منطقتنا من أحداث مؤلمة وتحديات صعبة وحصار خانق وتغيرات سياسية متسارعة، فإننا في قيادة لواء الجبل نؤكد التزامنا الدائم بالحفاظ على أمن أهلنا وكرامتهم وحماية محافظتنا من أي تهديد يمس استقرارها أو يخلّ بأمنها."

وأضاف "بعد دراسة مستفيضة ومراجعة دقيقة لمجريات الأحداث، وبناءً على ما وصلنا من ملاحظات وشكاوى من الأهالي، تقرر إنهاء تكليف و فصل شكيب طرودي عزام، من مهامه المكلف بها كقائد للواء، وذلك نظراً لثبوت مخالفات وتصرفات لا تتوافق مع قيم وأخلاق رجال لواء الجبل ومبادئه الراسخة".

وأوضح البيان "بموجب هذا القرار، يتم تكليف السيد (أبو طارق معين علبة) بقيادة لواء الجبل ابتداءً من تاريخه، آملين أن يواصل المسيرة بكل أمانة و إخلاص و أن يكون على قدر الثقة و المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأكد "لواء الجبل" أنه يعمل "تحت راية الشيخ القائد ابو سلمان حكمت الهجري"، ويقف ضمن صفوف "الحرس الوطني"، ملتزما بالمبادئ والثوابت الوطنية، و"باقون على العهد مع أهلنا وناسنا في المحافظة الغالية".

وسبق قرار إبعاد قائد لواء الجبل شكيب طرودي عزام، قطيعة نهائية مع العديد من القادة في السويداء، حيث سبق ذلك هجوم على قائد حركة "رجال الكرامة" يحيى الحجار "أبو حسن" لنفس السبب، كانت نتيجته استبعاده عن قيادة "حركة رجال الكرامة"، ليتم تعيين مزيد خداج (أبو ذياب) قائدًا عاما للحركة، خلفا له، وليُعلَن قبل أيام عن انضمام الفصيل الأكبر في السويداء لما يُعرف بـ "الحرس الوطني" الذي أسسه الرئيس الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري، عبر ضم كل الفصائل العسكرية إليه.

تبرؤ من "خونة الطائفة"

قبل ذلك، شكلت القطيعة مع قائد "مضافة الكرامة" ليث البلعوس و قائد "تجمع أحرار جبل العرب" سلمان عبد الباقي قرارا لا رجعة فيه في السويداء، لموقفهما الداعم للسلطات السورية، وتسهيل دخول القوات الحكومية إلى المدينة، وخاصة بسبب استمرارهما في الصف المناهض للشيخ حكمت الهجري الذي يحظى بالإجماع الأكبر بين الدروز بعد الهجوم الأخير على السويداء.

وكانت عائلات جبل العرب قد تبرأت من أبنائها بسبب مواقفهم من الأحداث الأخيرة في السويداء، حيث أصدرت عائلتا آل البلعوس وآل عبد الباقي بيانين منفصلين تبرأتا فيهما من كل من ليث وحيد البلعوس وسليمان عبد الباقي.

وأكد آل البلعوس أن ليث لا يمثلها، متهمةً إياه "بالخروج عن نهج الأجداد وخيانة دماء الطائفة"، فيما وصف آل عبد الباقي سليمان بأنه "مجرم متمشيخ"، وهددت بتسليمه أو القضاء عليه.

من جهتها، اتهمت مصادر مقربة من السلطة في دمشق، الشيخ حكمت الهجري بفرض الإقامة الجبرية على الشيخين يوسف جربوع وحمود الحناوي، وتعرضهما لضغوط شديدة للخروج بمواقف علنية تنتقد السلطة السورية في دمشق.

جاء ذلك بعد ظهور الشيخين جربوع والحناوي في خطابات وبيانات منتقدة لسلطات دمشق في يوم واحد، وبعد أكثر من أسبوع على انتهاء الاشتباكات الأخيرة في السويداء، في مؤشر وجدته جهات مقربة من الحكومة السورية، تضييقا وملاحقة للأصوات التي تدعو للحوار والعمل المشترك مع دمشق.