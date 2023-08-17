السودان.. احتدام المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيالا

تجددت اشتباكات عسكرية عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع قرب مقر الفرقة 16 التابعة للجيش في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتعيش مدينة نيالا بجنوب دارفور حالة عزلة، إثر انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت والكهرباء، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع داخل شوارع المدينة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة بجنوب دارفور، لـ"إرم نيوز" إن الأوضاع الإنسانية متردية للغاية جراء الاشتباكات المسلحة التي تجددت اليوم الخميس بشكل عنيف.

وأشار إلى غياب التفاصيل حول الضحايا المدنيين، لكنه أكد تدهور الأوضاع الصحية نتيجة خروج المستشفى التعليمي وعدد من المراكز الصحية الأخرى عن الخدمة.

وأفاد بأن "المستشفى التركي" الذي يقع جنوب المدينة هو الوحيد الذي يعمل، لكن الوصول إليه من الأحياء الشمالية بات صعبا، بسبب احتدام الاشتباكات.

وأوضح المصدر أن آلاف المواطنين ممن لم يتمكنوا من الخروج، أصبحوا محاصرين داخل منازلهم تحت الرصاص والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين.

واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة في عدة أحياء، بعد أن حشدت قوات الدعم السريع قوة كبيرة من مقاتليها في محاولة لاقتحام مقر "الفرقة 16 مشاة" التابعة للجيش.

وأكدت مصادر أن الجيش عزز أيضاً دفاعاته حول مقر قيادته وتمكن من صد هجوم الدعم السريع لليوم الرابع على التوالي، فيما تدور اشتباكات وسط أحياء "الوادي وكرري، والجبل، والجير، وتكساس".

وتحاصر قوات الدعم السريع مقر الفرقة الـ16 التابع للجيش بمدينة نيالا، من كل الاتجاهات، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع بالمدنية نحو الحرب الأهلية، بعد أن أعلنت القبائل العربية في وقت سابق انضمامها إلى قوات الدعم السريع، مما قد يعمق أزمة الإقليم الذي يقف على شفا كارثة إنسانية.

وتحول الصراع في مدينة الجنينة بغرب دارفور، الذي بدأ بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، إلى قتال بين مجموعة القبائل العربية وقبيلة "المساليت"، مما أسفر عن مقتل الآلاف بمن فيهم حاكم الولاية خميس أبكر، وقيادات سياسية ومجتمعية بارزة في المدينة، بينما فر الآلاف بينهم سلطات المساليت سعد الدين بحر الدين، إلى دولة تشاد المجاورة.