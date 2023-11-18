مسؤول أمريكي: إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس سيؤدي لوقف مؤثر للقتال

قال بريت مكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، السبت، إن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية، وتوقف مؤثر للقتال في غزة.

وأضاف، خلال حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "عندما يطلق سراح المحتجزين ستشهدون تغيرا واضحا".