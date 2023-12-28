مؤرخ إسرائيلي: رد فعل "حزب الله" مرهون بنتائج الحرب على غزة
نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن المؤرخ وكبير الباحثين بمركز ديان لدراسات الشرق الأوسط، هرئيل حوريف، أن ميليشيا حزب الله لديها مصالح أهم من الشأن الفلسطيني، أولها الإبقاء على قوة "الرضوان" عند السياج الحدودي، لافتًا إلى أنها مستعدة لتنفيذ عمليات تصعيد تدريجية وصفها بـ"التصعيد الزاحف" ضد إسرائيل.
يأتي ذلك رغم التقارير الإسرائيلية الأخيرة التي زعمت أن نصف قوة النخبة "الرضوان" انسحبت بالفعل إلى ما وراء نهر الليطاني، في ظل زيادة الخسائر التي لحقت بعناصرها.
وذكر حوريف أن إسرائيل تلاحظ زيادة العمليات على الحدود، وأنه بصرف النظر عن مقتل سيد رضي موسوي، أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، يوم الاثنين الماضي، فإن ميليشيا حزب الله "لن تغير سياساتها، إذ لا تريد الوصول إلى حالة حرب كاملة، لكنها غير مستعدة للاستجابة للضغوط الرامية لدفعها إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".
وتابع أن الميليشيا "تحرص على أن تُظهِر لإسرائيل أنها مستعدة لمواصلة الحرب، وأنها تدفع ضريبة لصالح الملف الفلسطيني ومحور المقاومة بوجه عام".
ولفت حوريف إلى أن أحد مؤشرات رفض ميليشيا حزب الله للحرب الشاملة، يتمثل في "عدم تصعيدها إبان الهدنة الأخيرة مع حماس".
وبين أن أمين عام ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، "لا يريد أن يظهر وكأنه مهزوم، لاسيما إذا انسحبت عناصره إلى شمال الليطاني، ما يعني أنه يريد دفع ضريبة القضية الفلسطينية دون أن يدفع ثمنًا شخصيًا داخل لبنان".
وحذر من أن الوضع قابل للاشتعال، وأن ما يحدث هو صراع إقليمي، وليس ضد حركة حماس فحسب.
وتوقع حوريف أن تتعقد الأمور كثيرًا مقارنة بالوقت الحالي، مضيفًا أنه "يُحتمل أن تكون إسرائيل من زاوية محددة في مستهل تصعيد مع لبنان، وساحات أخرى أكثر عمقًا".
وأردف قائلًا: "الصراع كونه إقليميًا، فإن كل الأمور رهينة بمدى نجاح الجيش الإسرائيلي في غزة، وبقدرته على خلق صورة للحسم لا تقبل التأويل، ووقتها سينعكس الأمر على الشمال، وعلى الطريقة التي ستتعامل بها ميليشيا حزب الله".
وختم حوريف بالقول إن ما يحدث في غزة "يؤثر على سلوك ميليشيا حزب الله، وإذا فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة ستواجه مشكلة، فقوة الضربة التي ستحل بحماس ستؤثر على الزخم لدى ميليشيا حزب الله بشكل كبير".