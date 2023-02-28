إسرائيل تفرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين في سجونها

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل فرضت عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى حالة من الاستنفار والغليان في صفوفهم.

وقال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، لـ "إرم نيوز"، إن "إدارة السجون الإسرائيلية قررت سحب كافة مقتنيات الأسرى داخل غرفهم، كما أنها تجري تنقلات واسعة في صفوفهم، إضافة لتقليص مدة الخروج للساحات، ومنع وصول الخبز الطازج لهم".

وأضاف: "إسرائيل فرضت إجراءات مشددة على تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك عقب التشريعات الأخيرة التي أقرت في الكنيست، كما أنها غيرت من جودة المواد الغذائية التي تباع لهم داخل السجون".

وقبل أيام، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف حرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج، ويحرمهم من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية.