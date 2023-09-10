دعوات متواصلة لتشكيل وفد تفاوضي مشترك في اليمن

وكانت هيئة التشاور والمصالحة، المشكّلة بموجب الإعلان الدستوري للرئيس اليمني السابق، قد شددت، يوم الاثنين الماضي، على "ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك، يمثّل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي".

وقالت الهيئة في اجتماع لها "إن تأخير ذلك لم يعد مفهومًا، ولا يمكن أن يخدم الشرعية"، مشيرة إلى أهمية اضطلاع الشرعية بدورها المباشر في أي جهود تتعلق بالسلام والعملية السياسية.

وأكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الاتفاق على تشكيل وفد تفاوضي مشترك "هو أحد مخرجات اتفاق ومشاورات الرياض، والمجلس الانتقالي متمسك بذلك، كما يتمسك بضرورة وضع إطار خاص بقضية الجنوب، كما ورد في البيان الختامي للمشاورات في 7 إبريل/ نيسان من العام الماضي".

وكشف صالح، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، عن تعطيل لعملية تشكيل الوفد التفاوضي المشترك من قبل بعض القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، التي قال إنها "لا تتعامل بجدّية مع ما تم الاتفاق عليه، ولذلك تأخّر تشكيل هذا الوفد، وهذا مؤشر سلبي لا يخدم الوصول إلى عملية سياسية تقبل بها جميع الأطراف".

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي أكد مرارًا دعمه لأي جهود تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، وتؤسس لعملية سلام مستدام على أن تكون فيها قضية الجنوب حاضرة في جميع مراحلها ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها.