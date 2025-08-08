هولندا تستبعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

استبعدت الحكومة الهولندية أمس الخميس، الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن رغم تزايد القلق العام بشأن قطاع غزة، لكنها اعتبرت أن ما يحدث في القطاع الذي مزقته الحرب "يقوض أمن إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية إن بلاده "تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة"، رافضا في هذا الصدد دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل.

واستدرك فيلدكامب قائلا إن هولندا "اتخذت بالفعل خطوات مهمة، بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين"، مضيفا أن "هذه الحرب لم تعد حربا عادلة وصارت تقوض أمن إسرائيل وهويتها" وفق تعبيره.

ويأتي موقف هولندا على النقيض مع مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبرزها فرنسا، التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل.