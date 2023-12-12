رهاب الهاتف.. لماذا أصبح اتصال مرتقب من الجيش نذير شؤم للإسرائيليين؟ ‎

أصبح بيان الناطق العسكري الإسرائيلي، الذي يسوقه كل صباح، وبعد الظهيرة، ويدلي خلاله بأسماء الضباط والجنود الذين انضموا لعشرات القتلى الإسرائيليين في غزة، روتينًا يوميًّا يعرفه الإسرائيليون، حسبما أفادت صحيفة "يِسرائيل هيوم" في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

الصحيفة استدلت بأرقام القتلى من صفوف الجيش لتقول بيقين أن الحرب في قطاع غزة "أكثر تعقيدًا حتى من حرب لبنان الثانية في عام 2006 بين الجيش الإسرائيلي وبين ميليشيا حزب الله".

الأسماء التي يرد ذكرها في بيان الناطق العسكري، هي أسماء الضباط والجنود الذين تواصل الجيش مع عائلاتهم بالفعل قبل نشرها، ليبلغهم بأن أبنائهم قُتلوا، ما يعني أن باقي العائلات التي يخدم أبناؤها في غزة يعيشون على وقع هواجس اتصال هاتفي، قد يصلهم في السادسة صباحًا أو في الظهيرة لينقل لهم الخبر؛ ما يعني أنهم أصبحوا مرضى الخوف من المكالمات الهاتفية "رهاب الهاتف" بشكل محتمل.

ووفق "يِسرائيل هيوم" يعد يوم أمس الاثنين، نموذجًا واحدًا على هذا المشهد، ففي الصباح وردت أنباء تحمل أربعة أسماء لضباط قتِلوا في غزة، وفي الظهيرة نشرت أسماء 3 ضباط، ومن ثم هناك 7 مقاتلين سقطوا في يوم واحد، ليصبح العدد 100 انضموا إلى قائمة القتلى منذ بدء العملية البرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة تأتي بناء على الرواية الإسرائيلية وما هو مسموح بنشره في إسرائيل، في وقت يوفر فيه التدقيق في التطورات، ومشاهد دفن القتلى من الجنود والضباط، انطباعات بأن الأعداد ربما أكبر، وفق قول الصحيفة.