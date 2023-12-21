مفاوضات الهدنة تتواصل.. وتركيز على عدد الرهائن
قالت الولايات المتحدة، إن مفاوضات "جادة للغاية" تجري حول هدنة جديدة في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة مع إصرار حماس على عدم مناقشة أي أمر غير الإنهاء الكامل للهجوم الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.
وزار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مصر أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من شهر لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين الذين يسعون للتوسّط في هدنة أخرى.
وقال مصدر مطّلع على المفاوضات، إن المبعوثين يركزون في مناقشاتهم على تحديد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم في حال إبرام هدنة جديدة، وكذلك المحتجزون الفلسطينيون الذين قد تفرج إسرائيل عنهم في المقابل.
وأفادت حركة الجهاد الإسلامي التي تحتجز رهائن في غزة بأن زعيمها سيزور مصر في الأيام المقبلة أيضا لبحث وضع حدٍّ للصراع.
وقال المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس الأربعاء "إن هذه مناقشات ومفاوضات جادة للغاية، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما".
وتعد زيارة هنية لمصر بمثابة تدخل شخصي نادر في الجهود الدبلوماسية، وهو أمر قام به في السابق فقط عندما بدا إحراز التقدم مرجّحا.
وكانت آخر زيارة له إلى مصر في أوائل نوفمبر قبل الإعلان عن الهدنة الوحيدة في حرب غزة حتى الآن، واستمرت أسبوعا، وشهدت إطلاق "حماس" سراح حوالي 110 رهائن.
ولم تُعلّق إسرائيل علنًا على المحادثات في مصر، لكنها استبعدت وقفا دائما لإطلاق النار، وتقول إنها لن توافق إلا على هدنة إنسانية محدودة حتى هزيمة "حماس".
وكرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بأن الحرب لن تنتهي إلّا بالقضاء على حماس والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد آخر لإسرائيل.