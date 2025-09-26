"الأونروا": طفل من كل 3 في غزة لا يتناول طعامًا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن طفلًا واحدًا من كل 3 أطفال في قطاع غزة لم يتناول أي طعام خلال 24 ساعة، جراء انعدام المواد الغذائية بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت الأونروا في بيان مقتضب، الجمعة، بأنه "وفقًا لتقييم سريع للاحتياجات في غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، قضى طفل من كل 3 أطفال يومًا كاملًا دون طعام خلال 24 ساعة الماضية".

واعتبرت الوكالة بأن الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم في غزة، بات لا يطاق، لافتة إلى أنه وبناء على هذه الظروف القاسية، فإن الكثير من الأطفال يلجؤون مجبرين إلى العمل أو التسول.

وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، قائلة: "أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وفي هذا السياق، قتل 24 فلسطينيًا الجمعة، في عمليات استهداف وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل مواصلة اجتياح مدينة غزة من أكثر من محور.

أخبار ذات علاقة عشرات القتلى والجرحى في غزة وإنذار إسرائيلي بنسف برج سكني (فيديو وصور)

وأفادت مصادر فلسطينية بأن 8 فلسطينيين قتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مراكز توزيعها في وسط وجنوب قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على حي الرمال وحي الشاطئ غرب مدينة غزة، كما واصل عمليات قصف مدفعي على حي تل الهوى جنوب غرب المدينة.