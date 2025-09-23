إعلام عبري: واشنطن تضغط لإقناع قطر باستئناف الوساطة بين حماس وإسرائيل

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استغلال وجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاولة إعادة المياه إلى مجاريها بين الدوحة وتل أبيب، والتي تأزمت كثيراً بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس، والذي قُوبل بتنديد عربي ودولي واسع.

أخبار ذات علاقة أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف الوساطة في غزة

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فقد سعى مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال الأيام الماضية، إلى إقناع كبار المسؤولين القطريين بالعودة، واستئناف دورهم الفاعل في المفاوضات.

وأكدت القناة أن جهود ويتكوف تتناغم مع سعي الرئيس الأمريكي إلى تجديد الوساطة القطرية في قضية الحرب على غزة.

ترامب يهاجم حماس

وخلال خطابه، مساء اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شنَّ ترامب هجوماً على حماس، وحمَّلها مسؤولية جمود المفاوضات، كما جدّد مطالبته بضرورة الإفراج الجماعي والفوري عن المحتجزين لدى حماس.

أخبار ذات علاقة مجلس الدفاع الخليجي: الاعتداء على قطر تصعيد خطير

وفي محاولة لإيجاد حلحلة لملف حرب غزة، التقى ترامب، قبل قليل، قادة وممثلين عن دول عربية وإسلامية لمناقشة السبل الكفيلة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، كما يتوقع أن يسمع الرئيس الأمريكي من ضيوفه العرب بعض المطالب، ومنها مطلب بإشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة في اليوم التالي، وفق ما أفادت قناة "كان".

رد قطري على "العدوان"

ورغم الجهود التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي لإعادة قطر، واستئناف دورها كوسيط إلى جانب مصر، والولايات المتحدة، فقد انتقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشدة في خطابه أمام الأمم المتحدة إسرائيل، مندداً بالهجوم الذي استهدف بلاده قبل أيام.

أخبار ذات علاقة قبل مشاورات مغلقة.. ماذا دار خلال لقاء ترامب وتميم بن حمد في قطر؟

وقال تميم: "هذا العدوان ليس من باب المساس بالإرهابيين أينما كانوا، كما يزعم نتنياهو، بل هو اعتداء على دولة وسيطة تحل النزاعات سلميًا، وتعمل جاهدة، منذ عامين، لوقف الحرب في غزة".

يذكر أن دولة قطر علّقت مشاركتها في الوساطة حتى إشعار آخر، وذلك بعد ساعات من تعرض الدوحة لهجوم إسرائيلي قالت تل أبيب إنه كان يستهدف اغتيال قيادات من حركة حماس، كانوا يعقدون اجتماعاً للرد على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة.