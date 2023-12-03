حماس تعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين جنوب قطاع غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا بعبوات ناسفة تجمُّعًا للجيش الإسرائيلي يضم 60 جنديًّا شرق جحر الديك جنوب قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن عناصرها زرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول منطقة تمركز لجنود إسرائيليين.

وأضافت أن أحد أفرادها تقدم بعد تفجير العبوات للإجهاز على من تبقى من الجنود الإسرائيليين وانسحبت القوة المهاجمة بسلام.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام شمال القطاع، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

فيما جدَّدت الحركة الليلة البارحة قصفها تل أبيب بدفعة صاروخية ردًّا على استهداف إسرائيل لأحياء في قطاع غزة.