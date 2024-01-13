مقتل 4 فلسطينيين في بيت لاهيا بغزة

قصفت مُسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة عباس كيلاني شمال غرب بلدة بيت لاهيا؛ ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين على الفور وجرح 6 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وبحسب شهود عيان من المنطقة المستهدفة، فإن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا على الأقل تجاه مجموعة مواطنين في منطقة الكيلاني شمال غرب بيت لاهيا.

وأضافوا في حديث لـ"إرم نيوز"، اضطررنا لنقل جثامين الضحايا والجرحى عبر عربات الأحصنة "الكارو" إلى مستشفى كمال عدوان لعدم توفر سيارات إسعاف في شمال القطاع.

وأوضح الدكتور جميل أحمد وهو طبيب جراحة بمستشفى كمال عدوان، أن 6 جرحى بحالة خطيرة جدًا وصلوا إلى المستشفى على عربات الأحصنة في ظروف غير إنسانية.

وقال أحمد لـ"إرم نيوز" أنه وبعد اقتحام المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي واعتقال عدد كبير من كوادرها الطبية فضلًا عن تجريفها، أصبح من المستحيل جدًا القيام بإجراءات طبية على مستوى الإصابة، مشيرًا إلى أن عمل الكادر الطبي المتواجد يقتصر فقط على محاولة وقف النزيف وتقديم إسعافات أولية.