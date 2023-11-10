"نيويورك تايمز": طول أمد حرب غزة سيزيد عزلة إسرائيل وأمريكا

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عدد المدنيين الذين قتلوا في قطاع غزة يظهر أن هناك شيئًا "خاطئًا بشكل واضح" في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع المكتظ بالسكان لم يترك سوى القليل من الوقت للتخطيط المسبق للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

ففي الشهر الأول، قُتل حوالي 10 آلاف شخص، حوالي 40 بالمائة منهم أطفال ومراهقون، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي تحكمها حماس.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن "المشهد الاستراتيجي في الصراع يمثل تحديًا خاصًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب البنية التحتية المكتظة بالسكان، وبالتالي تفاقم خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين، خاصة في حالات الاستهداف الدقيقة، وهو ما يمثله اقتراب القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مع وجود أنباء عن استخدام المستشفى كمركز قيادة لحماس".

لكن الولايات المتحدة دعت إلى استخدام استراتيجيات استهداف أكثر دقة للحد من الأضرار الجانبية، مع التأكيد على ضرورة قيام القوات الإسرائيلية بفتح ممرات إنسانية محدودة، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أنه "كلما طال أمد الصراع، كلما أصبحت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أكثر عزلة في الوقت الذي تدعو فيه الدول في جميع أنحاء العالم إلى وقف إطلاق النار،إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن".

وختم التقرير قائلا إن "الديناميكيات المتطورة في غزة تؤكد على خطورة الوضع، حيث يشكل التفاعل بين الأهداف العسكرية، والسلامة المدنية، والتصورات العالمية تحدياً هائلاً أمام الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس".