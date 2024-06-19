مقتل 3 من عناصر "حزب الله" في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية اليوم عن مقتل 3 من عناصرها في غارة إسرائيلية على بلدة يارون جنوب لبنان.

ولم يقدم "حزب الله" تفاصيل عن الغارة الإسرائيلية ولا هوية القتلى الثلاثة.

وفي الأثناء قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن القوات الإسرائيلية "تواصل قصف أهداف لحزب الله في لبنان".

وأضاف أن الجيش "يستهدف خلايا مخربين وبنى إرهابية"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد عدد من مقاتلي "حزب الله" "يدخلون إلى مبنى عسكري في منطقة يارون والذي يستخدم كمستودع أسلحة".

وأوضح أنه "بعد وقت قصير هاجمت طائرة لسلاح الجو المبنى والخلية، وبالتزامن مع ذلك تم استهداف بنية إرهابية لحزب الله في منطقة برعشيت" وفق قوله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الثلاثاء "المصادقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، في حين يتواصل التصعيد مع "حزب الله" منذ أكثر من ثمانية أشهر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع استمرار الحرب في قطاع غزة.