حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" بشأن غزة

القيادي في حركة حماس طاهر النونوالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 5:12 م

اتهم المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه أن خطة توسيع العمليات العسكرية في غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب".

وقال طاهر النونو الأحد لوكالة فرانس برس: "ما قاله نتنياهو في مؤتمره الصحافي جملة من الأكاذيب"، معتبرا أنه "لا يستطيع أن يواجه الحقيقة بل يعمل على التضليل وإخفائها".

وفي مؤتمره الصحافي، قال نتنياهو إن هدف اتخاذ قرار بتوسيع العملية في قطاع غزة ليس احتلالها إنما "تحريرها من حركة حماس".

وأشار نتنياهو خلال حديثه للصحافيين أيضا إلى أنه أمر الجيش بالسماح لمزيد من الصحفيين الأجانب بدخول غزة، "ليتمكنوا من توثيق ما يحدث في ظل التقارير المشوهة والكاذبة من جميع أنحاء العالم حول الوضع في غزة"، على حد قوله.

واتهم في حديثه، حماس، بالاستيلاء على المساعدات، وبمسؤوليتها عن الدمار في غزة، نظرا لاستيلائها على العديد من المباني، وفق قوله.

 

 

 

