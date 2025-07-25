الرئيس اللبناني: بحثت مع حزب الله مسألة السلاح وهناك "تجاوب"

كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون عن قيامه شخصيا بإجراء اتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح، موضحا أن "المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وأن هناك تجاوبا حول الأفكار المطروحة في هذا المجال".

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قال عون، خلال لقائه في قصر بعبدا الجمعة، وفدا من "نادي الصحافة"، إن "الجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه".

وأضاف: "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقين على هدف واحد، فلا خوف على لبنان".

وأشار الرئيس اللبناني إلى ضرورة "التنبه من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل".

وشدد عون على دعمه للقضاء في "فتح أي ملف متعلق بالفساد، بمعزل عن أي خلفية طائفية كانت أو حزبية".

ولفت إلى أن "ملفات الفساد التي فتحت الى الآن، متعلقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية"، وقال: "سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى"، على حد تعبيره.