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العالم العربي

نتنياهو: "حماس" تسرق المساعدات والوضع في غزة صعب

نتنياهو: "حماس" تسرق المساعدات والوضع في غزة صعب
بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 8:39 م

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، إن "حركة حماس تعيق وصول المساعدات الإنسانية (في قطاع غزة)، وتقوم في بعض الحالات بإطلاق النار على الفلسطينيين وسرقة المساعدات المخصصة لهم"، واصفًا الوضع في القطاع بأنه "صعب".

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 وأكد مكتب نتنياهو في بيان، مواصلة التعاون مع الوكالات الدولية والولايات المتحدة والدول الأوروبية لضمان إيصال المساعدات إلى السكان.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل علّقت عمليات الجيش في المناطق المأهولة وسط غزة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وحددت مسارات آمنة لتسهيل مرور قوافل الإغاثة.

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