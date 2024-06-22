تسيطر عليها إيران.. مقتل قيادي عراقي بغارة على منطقة حدودية (فيديو)
شنت مقاتلات أمريكية، فجر السبت، غارة جوية على عدة مواقع بريف "البوكمال" السورية، ضمن مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية، على الحدود مع العراق.
وذكرت مصادر أن الطيران المسيّر الأمريكي استهدف بعدة صواريخ شاحنة نقل مبردة، تنقل أسلحة، خلال توجهها من "البوكمال" إلى "دير الزور" الشرقي.
وأعلنت ميليشيا "كتائب سيد الشهداء" العراقية، في بيان، مقتل أحد عناصرها يدعى عبدالله الصافي، في غارة استهدفت عربته "أثناء قيامه بدورية رصد واستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية".
وأكد مصدر أمني في حرس الحدود العراقي، لـ "إرم نيوز"، أن "فصائل عراقية، خاصة في منطقة البوكمال، تسيطر على الحدود من كلا الجانبين، مع حزب الله اللبناني في الجانب السوري".
وأضاف: "عربات الفصائل على غير عادة القوات النظامية من الجيش والشرطة وحرس الحدود، تقوم دائماً بدوريات استطلاع داخل الاراضي السورية لارتباطها وتنسيق عملياتها مع الفصائل اللبنانية في سوريا".