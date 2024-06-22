تسيطر عليها إيران.. مقتل قيادي عراقي بغارة على منطقة حدودية (فيديو)

شنت مقاتلات أمريكية، فجر السبت، غارة جوية على عدة مواقع بريف "البوكمال" السورية، ضمن مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية، على الحدود مع العراق.

وذكرت مصادر أن الطيران المسيّر الأمريكي استهدف بعدة صواريخ شاحنة نقل مبردة، تنقل أسلحة، خلال توجهها من "البوكمال" إلى "دير الزور" الشرقي.

وأعلنت ميليشيا "كتائب سيد الشهداء" العراقية، في بيان، مقتل أحد عناصرها يدعى عبدالله الصافي، في غارة استهدفت عربته "أثناء قيامه بدورية رصد واستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية".