"إغراق غزة بالمساعدات".. ما هدف الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة؟

ضغوط دولية

ويرى المحلل السياسي، أليف صباغ، أن "الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة بشأن المساعدات إلى غزة تأتي إثر الضغوط الدولية التي تُمارس عليها من قبل المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن استهداف عمال الإغاثة الأجانب تسبب بإحراج كبير لتل أبيب.

وأوضح صباغ، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل فشلت في تبرير حادثة مقتل عمال الإغاثة؛ الأمر الذي دفعها لتقديم التنازلات فيما يتعلق بدخول المساعدات إلى القطاع، خاصة غزة وشمالها، وهي المناطق التي تشهد معاناة إنسانية غير مسبوقة".

وأضاف أن "مقتل عمال الإغاثة دفع الولايات المتحدة ودولا أخرى لتوجيه انتقادات علنية لإسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة"، مبينًا أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تجد خيارًا سوى تقديم التنازلات، والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أن "الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تهدف بشكل أساسي لاستعادة الدعم الغربي للعملية العسكرية في غزة، والذي بدأ بالتراجع على حساب الحاجات الإنسانية للنازحين"، مبينًا أن إسرائيل تسعى لاسترضاء الغرب لتجنب المطالبة بوقف الحرب.

وبين المحلل السياسي أن "إسرائيل ستعمل على تحسين أوضاع سكان غزة وشمالها، وإدخال المساعدات لكافة المناطق، بما يقنع دول العالم بالاستمرار في دعم الحرب، والموافقة على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح".

ولفت إلى أن "إسرائيل تدرك جيدًا أهمية ملف المساعدات الإنسانية للعالم، كما أن هذه الإستراتيجية ستعمل على التخفيف من الضغوط الممارسة على إسرائيل؛ إلا أنها ستزيد من الانتقادات الداخلية من حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينيين وأهالي الرهائن والمحتجزين".