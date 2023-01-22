صحيفة: الحكومة الكويتية تعتزم تقديم استقالتها إثر أزمتها مع مجلس الأمة

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، إن الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والتي تم تشكيلها قبل 3 أشهر، "ستتقدم يوم غدٍ باستقالتها إلى القيادة السياسية؛ إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة" (البرلمان).

وأوضحت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن "الحكومة ستقدِم استقالتها قبل جلسة مجلس الأمة المقررة، يوم الثلاثاء المقبل"، مبينةً أن "الحكومة رفضت تقديم أي تعهدات للنواب، ومتمسكة بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، وهي إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الجلسة".

والاستجوابان المدرجان على جدول الجلسة أحدهما مقدَم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدَم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.