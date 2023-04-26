قوى الحرية والتغيير: بيان أنصار البشير يؤكد وقوفهم خلف الحرب في السودان

وقالت قوى الحرية والتغيير، إن هروب قيادات نظام البشير من السجن، واختيارهم أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لتلاوة البيان المعبر عنهم، رسالة لتأجيج نار الحرب.

وأوضحت أن "بيان قادة نظام البشير أكد الحقائق التي كشفتها قوى الحرية والتغيير، التي تفيد بأن نظام حزب المؤتمر الوطني المنحل، هو من يقف خلف الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، بهدف العودة للحكم مجدداً".

وأشارت قوى الحرية والتغيير في بيان، الأربعاء، إلى إن "رسالة قادة النظام السابق، واضحة في زيادة إشعال الفتنة وتوسيعها وهو أمر غير مستغرب من نظام إعتاد قتل شعبه في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية".

وأكدت أن "الحرب أشعلها ويتكسب منها النظام السابق، وستقود البلاد إلى الانهيار ولن تحقق أياً من القضايا الرئيسية التي سعت الأطراف المدنية والعسكرية لحلها عن طريق العملية السياسية، وعلى رأسها قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي ينهي وضعية تعدد الجيوش ويقود للوصول لجيش واحد مهني وقومي".