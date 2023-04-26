قوى الحرية والتغيير: بيان أنصار البشير يؤكد وقوفهم خلف الحرب في السودان
أثار هروب قيادات نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، من سجن كوبر، مخاوف من عمل هذه القيادات على زيادة اشتعال نيران الفتنة في البلاد، ما يعمق أزمة الحرب بين الجيش قوات الدعم السريع.
وكانت قيادات بارزة بنظام المخلوع عمر البشير، في سجن كوبر بالخرطوم، أعلنت يوم الثلاثاء، هروبها من السجن إلى مكان لم يفصحوا عنه.
وقالت قوى الحرية والتغيير، إن هروب قيادات نظام البشير من السجن، واختيارهم أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لتلاوة البيان المعبر عنهم، رسالة لتأجيج نار الحرب.
وأوضحت أن "بيان قادة نظام البشير أكد الحقائق التي كشفتها قوى الحرية والتغيير، التي تفيد بأن نظام حزب المؤتمر الوطني المنحل، هو من يقف خلف الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، بهدف العودة للحكم مجدداً".
وأشارت قوى الحرية والتغيير في بيان، الأربعاء، إلى إن "رسالة قادة النظام السابق، واضحة في زيادة إشعال الفتنة وتوسيعها وهو أمر غير مستغرب من نظام إعتاد قتل شعبه في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية".
وأكدت أن "الحرب أشعلها ويتكسب منها النظام السابق، وستقود البلاد إلى الانهيار ولن تحقق أياً من القضايا الرئيسية التي سعت الأطراف المدنية والعسكرية لحلها عن طريق العملية السياسية، وعلى رأسها قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي ينهي وضعية تعدد الجيوش ويقود للوصول لجيش واحد مهني وقومي".
وكان قادة نظام البشير الفارين من السجن، دعوا في بيانهم، إلى الالتفاف حول الجيش في حربه الجارية ضد قوات الدعم السريع، واجتراح المبادرات التي تسند دوره الوطني الذي يقوم به الآن.
وأبرز قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذين كانوا معتقلين بسجن كوبرعلى ذمة قضايا تتصل بانقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، وجرائم أخرى منها قتل المتظاهرين، "علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وأحمد محمد هارون، وعوض الجاز، والفاتح عزالدين، وعبدالرحيم محمد حسين، وآخرين". بينما يوجد كل من "عمر البشير، وبكري حسن صالح، ويونس محمود، ومحمود الخنجر" في مستشفى عليا التابع للسلاح الطبي الخاص بالجيش.