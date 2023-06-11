مصر تفرض على السودانيين الحصول على تأشيرة قبل دخول أراضيها
قررت مصر وضع سياسة جديدة لدخول السودانيين إلى أراضيها، بعد اكتشافها "أنشطة غير مشروعة"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.
وقال أبو زيد إن السياسة الجديدة تقتضي حصول جميع السودانيين على تأشيرة قبل دخول البلاد.
وأوضح أبو زيد أن الهدف من الإجراء الجديد وضع إطار تنظيمي لعملية دخول السودانيين إلى مصر بعد مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة.
وكانت الأزمة السودانية قد اندلعت في 15 نيسان/أبريل الماضي، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأوضح أبو زيد أن الهدف من الإجراء المصري الجديد منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
واستقبلت مصر أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة، وتُعد من أكثر دول الجوار استقبالا للسودانيين، حسب أبو زيد.
وكشف أبو زيد أنه "لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تزور تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربّح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم إلى مصر، والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين".
وقال إن السلطات المصرية استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات الإلكترونية لمواجهة تلك الجرائم.
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أن "عملية دخول السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يجري استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، التي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة".
وكانت مصر قد أتاحت، منذ اندلاع الأزمة السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخول السودانيين ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما، ومن هم أكبر من 56 عاما، دون تأشيرة مسبقة.