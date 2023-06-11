مصر تفرض على السودانيين الحصول على تأشيرة قبل دخول أراضيها

وكانت الأزمة السودانية قد اندلعت في 15 نيسان/أبريل الماضي، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأوضح أبو زيد أن الهدف من الإجراء المصري الجديد منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.

واستقبلت مصر أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة، وتُعد من أكثر دول الجوار استقبالا للسودانيين، حسب أبو زيد.

وكشف أبو زيد أنه "لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تزور تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربّح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم إلى مصر، والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين".

وقال إن السلطات المصرية استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات الإلكترونية لمواجهة تلك الجرائم.