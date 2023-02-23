يحدد سلطات الرئيس والحكومة.. برلمان ليبيا ينشر تعديلا دستوريا جديدا

نشر مجلس النواب في ليبيا التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة والحكومة في الجريدة الرسمية، في خطوة قد تمثّل تجاهلا للمجلس الأعلى للدولة الذي فشل بحسم موقفه إزاء ذلك.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنّ الجريدة الرسمية نشرت في عددها الرابع التعديل الدستوري الذي جاء في 33 مادة أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب واختصاصاتهما، ومواد تتطرق لآلية تشكيل السلطة التنفيذية والمهام الموكلة إلى مجلس الوزراء وشروط تعيين أعضاء الحكومة.