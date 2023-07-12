هل ينسحب السودان من إيغاد؟

هددت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بعضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"؛ على خلفية مواقف صدرت من الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي، خلال قمة المنظمة، الإثنين الماضي، في أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد دعا خلال القمة إلى فرض حظر طيران في السودان، وسحب المدفعية الثقيلة من الخرطوم، فيما تحدث الرئيس الكيني "وليم روتو" عن وجود فراغ في قيادة البلاد.

وقالت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها إن "عدم احترام إيغاد آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة".

ويطرح هذا البيان تساؤلًا بشأن ما إذا كان السودان ينوي جدّيًا اتخاذ خطوات بشأن عضويته في "إيغاد" تصل إلى حد الانسحاب، أم أن ذلك مجرد محاولة للضغط على الهيئة الحكومية للتنمية.

آراء شخصية

واستبعد المحلل السياسي، طارق عبد الله، انسحاب السودان من "إيغاد"، مبررًا ذلك بأن "الآراء التي طرحت آراء شخصية لرئيس كينيا، ورئيس وزراء إثيوبيا، ولا تمثل المنظمة التي جاءت مخرجات توصياتها مقتضبة ومتوازنة".

وقال عبد الله في حديثه لـ"إرم نيوز": "رد الفعل هذا ربما يدفع بقية الدول الصديقة في الإيغاد لدعم السودان، وعدم التجاوب مع تلك الآراء.. يمكن للسودان أن ينسحب في حالة تماهت بقية الدول مع موقف كينيا وإثيوبيا المتآمر على السودان".

وكانت الخارجية السودانية قد أعلنت مقاطعة محادثات إيغاد، بعد عدم الاستجابه لطلبها بتغيير رئيس اللجنة الرباعية المعنية بملف السودان، ويليام روتو رئيس كينيا، الذي اتهمته بـ"عدم الحيادية في الأزمة القائمة".

جزء أصيل

من جهته اعتبر القيادي بمركزية الحرية والتغيير، عروة الصادق، أن المجموعة التي تدير الخارجية السودانية الآن هي ذات مجموعات النظام السابق التي قال إنها "هددت مرات بمقاطعة المحيط الإقليمي ومؤسساته، وتوعدت المجتمع الدولي ورفضت التدخل، لكنها في آخر المطاف سمحت بدخول ما يزيد على 30 ألف جندي أجنبي إلى دارفور وجنوب السودان".

وأضاف الصادق في حديث لـ"إرم نيوز" أن السودان "جزء أصيل من هذه المؤسسات، وعضو مؤسس للكثير منها، ولا يمكن أن يرتهن قراره لأشخاص يريدون إطالة أمد الحرب".

وقال: "الواجب هو الصراع من داخل هذه المؤسسات لإثبات صحة وجهات النظر في منظمات مماثلة كاجتماع دول البحيرات الذي عقد قبل أيام من قمة الإيغاد؛ لحشد التأييد واستعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي".

وتابع: "هذه الحقبة من الممارسة الدبلوماسية أدخلت المخلوع (عمر البشير) سجن كوبر، وسجل الملاحقات الدولية، وأوردت البلاد قوائم الحظر والعقوبات.. السودان أحوج ما يكون لجواره الأفريقي، والعربي، والدولي".

موقف صحيح

ويرى القيادي في حركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم فضل، أن تهديد السودان بإعادة النظر في عضويته في "إيغاد" مبرر، لكنه يستبعد خطوة الانسحاب في الوقت الحالي للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال فضل في تصريح لـ"إرم نيوز": "تصعيد السودان سيصل ذروته لو تجرأت أي جهة على فرض حلول على الدولة.. الموقف الكيني والإثيوبي ليس محل إجماع لدى دول الإيغاد، والبيان الختامي لم يشر لذلك".

ودعت مجموعة إيغاد في نهاية القمة أطراف الصراع الدائر في السودان إلى وقف العنف فورًا، وتوقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار.