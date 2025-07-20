"الخوذ البيضاء" تطالب بالإفراج عن رئيس مركز يتبع لها في السويداء

ناشدت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية، مجددًا، الجهات المعنية في محافظة السويداء، بالإفراج عن رئيس مركز الاستجابة الطارئة حمزة العمارين، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفقد الاتصال بحمزة العمارين يوم الأربعاء الماضي في السويداء، خلال توجهه لتنفيذ مهمة لإجلاء فريق من الأمم المتحدة من داخل المدينة، التي شهدت اشتباكات دامية نحو أسبوع بين العشائر ومقاتلين دروز.

أخبار ذات علاقة زامير يدعو لـ"ثورة" في السويداء ويكشف عن خططه القادمة بغزة

ووصفت المنظمة في بيان هذه الأعمال بأنها "انتهاك خطير"، وتزيد عملية مساعدة المدنيين في محافظة السويداء تعقيدا، وتحول دون تقديم المساعدات وإنقاذ الأرواح.

وأكدت التزامها الكامل بالحياد، وتقديم خدماتها لكل السوريين دون استثناء، مشددة على ضرورة تأمين جميع العاملين الإنسانيين، حتى تستمر عمليات الإنقاذ، وتقديم الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من المدنيين.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" فقدان الاتصال برئيس مركز الاستجابة الطارئة حمزة العمارين، منذ مساء الأربعاء، أثناء تنفيذه مهمة لإجلاء فريق أممي في مدينة السويداء السورية.



وأفاد بيانها بأن العمارين كان يرتدي زي المنظمة، ويقود سيارة تحمل شاراتها، ورافقته سيدة محلية أكدت أن مسلحين أوقفوه عند دوار العمران، واقتادوه إلى جهة مجهولة، فيما استولوا على السيارة.

وأكدت المنظمة أنها تمكنت من الاتصال بهاتفه مؤقتاً، فقد رد شخص أكد أنه بخير، ثم انقطع الاتصال.