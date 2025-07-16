رئيس الوزراء اللبناني: أعددنا خطة متكاملة لإعادة السوريين إلى بلدهم

قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الأربعاء، إن حكومته أعدت خطة متكاملة من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله، خلال كلمة في مجلس النواب اليوم: "استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الانتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة، وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل".

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وأضاف: "نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، ولن نوفر جهدًا لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها".

وتابع "لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها؛ ولأن برنامج الحكومة إصلاحي، تواجه عقبات وعراقيل موروثة، وتذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات عدة".

وقال: "الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني، والحكومة مصرة على مواصلة العمل لبسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه"، وأضاف "وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم".

وأكد سلام أن "ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا، بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه".

ولفت إلى أن "مؤسسات الدولة كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، والسعي بالوفاء بتعهداتنا يُحيط به الضغوط، لكنّنا نُجدّد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ".

وأشار إلى أن "هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم".

وبالنسبة إلى التعيينات قال: "وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة".

وأوضح أن "الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن إحقاق حقوقهم يستدعي إدخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي".

ولفت إلى أن "الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز"، مؤكدًا أن "المفاوضات بشأن مشروع ستارلينك ما زالت مستمرة".