مصادر لـ"إرم نيوز": نذر انقسام تضرب الحركات المساندة للجيش السوداني

أفادت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، بأن مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، تعيش هذه الأيام، توترات أمنية بالغة التعقيد، وسط توقعات بانقسام وشيك ضمن الحركات المسلحة المساندة للجيش السوداني.

وقالت مصادر متطابقة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن قوات الدعم السريع بدأت ترتب لتصعيد العمليات العسكرية في الفاشر ضد الجيش الذي ما زال يسيطر على مقر قيادته بالفرقة السادسة داخل المدينة.

وأشارت إلى أن هناك رأيًا سائدًا، وسط الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان، بشأن ضرورة إخلاء الجيش السوداني للفاشر لأجل تجنيب المدينة المواجهات العسكرية مع قوات الدعم السريع.

وذكرت المصادر أن هذا الرأي يجد معارضة من قيادات الحركات التي أعلنت مساندتها للجيش في وقت سابق، وهي مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، وجبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، بينما يؤيد عدد من القيادات العسكرية بهذه الحركات قرار خروج الجيش من مدينة الفاشر.