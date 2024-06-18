وضعت على قوائم الإرهاب.. من هي حركة "أنصار الله الأوفياء" العراقية؟

من هي الحركة؟

حركة "أنصار الله الأوفياء"، هي "ميليشيا منشقة عن التيار الصدري وهي واحدة من أهم الوكلاء العراقيين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو يحرس الحدود السورية منذ فترة طويلة وقد قتل متظاهرين عراقيين لإظهار ولائه"، بحسب معهد واشنطن.

وذكر المعهد أن الحركة كانت متورطة في هجمات طالت قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، وأعلنت مسؤوليتها عن عشرات الهجمات، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة في يناير/ كانون الأول أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش الأمريكي في الأردن.

وقال المعهد إن الحركة تورطت في ذلك الهجوم، وهددت علنًا بمواصلة مهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة.

الظهور الأول

كان أول ظهور لجماعة "أنصار الله الأوفياء" في عام 2013 ككيان سياسي في محافظة ميسان، القريبة من الحدود مع إيران، بمسمى حزب "كيان الصدق والعطاء"، وكان يتزعمها الغراوي، ونائبه مرتضى علي حمود الساعدي.

واحتل الحزب المرتبة الرابعة في انتخابات مجلس محافظة ميسان عام 2013، وهو أداء مكّن الساعدي من أن يصبح رئيس لجنة النزاهة في المجلس، بحسب معهد "واشنطن".

في عام 2014، تحالف الحزب مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري للمشاركة في الانتخابات العامة، وفي وقت لاحق، غيرت الحركة اسمها بشكل بسيط ليصبح "حركة الصدق والعطاء".

في العام ذاته، شكّل الغراوي "أنصار الله الأوفياء" كوحدة تابعة لـ"قوات الحشد الشعبي".

في عام 2019، اتهمت الحركة علنًا باختطاف وقتل رمزَي حركة تشرين سجاد العراقي في الناصرية وعلى جاسب في العمارة، وفقًا للمعهد.