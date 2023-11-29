بانقضاء آخر أيامها.. هل تصل حماس وإسرائيل لاتفاق هدنة جديدة في غزة؟

تنقضي اليوم الأربعاء آخر أيام الهدنة التي توصلت إليها حماس وإسرائيل بوساطة قطرية، وأسفرت عن وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الجانبين.

وتبذل أطراف عدة تتولى الوساطة بين حماس وإسرائيل جهوداً للتوصل لتمديد محتمل للهدنة في غزة، قبل عودة القتال مجدداً واستئناف إسرائيل حربها المدمرة على غزة.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن عائلات رهائن أُبلغوا، اليوم الأربعاء، بأسماء المقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها.

ونشرت حركة حماس قائمة بأسماء 15 امرأة و15 قاصرا سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل. ولأول مرة منذ بدء الهدنة، شملت القائمة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة "رويترز" إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأضاف المسؤول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر.