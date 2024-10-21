13 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت.. قتلى وعشرات الجرحى (فيديو وصور)

قتل 7 أشخاص على الأقل إثر تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف الضاحية بنحو 13 غارة، مساء الإثنين.

وقتل 4 أشخاص بينهم طفل وجُرح نحو 24 آخرين إثر غارة اسرائيلية على محيط أكبر مستشفى حكومي في البلاد يقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى".

وكان 3 أشخاص على الأقل قتلوا في إحدى الغارات التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية مساء الاثنين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الهيئة الصحية الإسلامية وهي هيئة إسعاف تابعة لحزب الله.

وأضاف المصدر أن هناك عددا كبيرا من الجرحى"، و"لا يزال هناك عدد تحت الأنقاض" في الغارة التي استهدفت حيّ الأوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية.