"التلغراف": قادة حوثيون كانوا في محطة الكهرباء عند استهدافها

ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن قادة حوثيين كانوا مجتمعين بمحطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، بينما كانت إسرائيل تهاجمها بقواتها البحرية.

وأشارت الصحيفة إلى اندلاع حريق في الموقع عقب الهجوم. ولم تذكر ما إذا كان قادة الحوثيين قد أصيبوا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهدافه محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء؛ ما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

وشنَّت إسرائيل عدة هجمات واسعة النطاق على أهداف يسيطر عليها الحوثيون، منذ يوليو/تموز من العام الماضي، بما في ذلك ميناء الحديدة، والمطار الدولي في صنعاء، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة.