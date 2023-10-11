"حزب الله" اللبناني يتبنى استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف موقع "الجرداح" الإسرائيلي مقابل منطقة "الضهيرة"، بالصواريخ المُوجّهة.

وتناقلت مصادر لبنانية بياناً للحزب أفاد بأن الاستهداف الصاروخي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما قالت مصادر إعلامية إن 7 إصابات بين الجنود الإسرائيليين سجلت نتيجة القصف اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي "يواصل قصفه المدفعي لمحيط بلدات الضهيرة، مروحين، يارين، أم التوت وصولاً حتى اطراف بلدة طيرحرفا، وأفيد عن إصابة مدنيين اثنين اصابات طفيفة في بلدة الضهيرة".

من جانبها، قالت قناة "الجديد" اللبنانية إن "الاشتباكات بالاسلحة الرشاشة والصاروخية تتواصل من مسافات قريبة جدا بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال عند الحدود في منطقة الضهيرة - جرادي ومعلومات عن وقوع اصابات في صفوف العدو".

ولفتت القناة إلى "اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة الضهيرة باستخدام انواع مختلفة من القذائف".