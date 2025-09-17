مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة يحذر من "كارثة" ستودي بحياة الآلاف

حذر مسؤول طبي فلسطيني، اليوم الأربعاء، من كارثة إنسانية حقيقية ستودي بحياة آلاف الفلسطينيين إذا واصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية باتجاه قلب مدينة غزة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه إذا تقدم الجيش الإسرائيلي لقلب مدينة غزة، ستكون هناك كارثة إنسانية حقيقية، وجرحى وضحايا بالآلاف.

وأضاف أن "المشافي ستخرج عن الخدمة إذا تقدم الجيش الإسرائيلي لقلب مدينة غزة، وسنكون أمام وضع صعب جدًا"، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف غير صحية وسط ضغط شديد.

وتابع أبو سلمية: "منذ بداية العملية العسكرية على مدينة غزة، أصبح الوضع الإنساني والصحي في القطاع من أصعب ما يكون منذ بداية الحرب"، لافتًا إلى استقبال مئات الضحايا من المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن بشكل يومي.

وقال أبو سلمية: "المستشفيات ممتلئة تمامًا بالضحايا، والقطاع الصحي منهك تمامًا".

وأوضح أن "الحالات التي تأتي إلينا صعبة جدًا وحرجة، وتعاني بترا في الأعضاء وتهتكا بالأحشاء الداخلية للجسم، وبنسبة حروق ما بين (80 - 90) %، ولا يمكن للطواقم الطبية التعامل مع هذه الحالات في ظل نقص حوالي 70% من المستلزمات الطبية، وعدم وجود غرف عمليات".

وأكد أبو سلمية أن "الطواقم الطبية تعمل تحت ضغط كبير جدًا، وعلى مدار 23 شهرًا لم تعرف طعم الراحة في ظروف صعبة، وفي ظل النقص الكبير في غرف العمليات والأدوية، وحتى وحدات الدم".

وأوضح أن "الطواقم الطبية تفاضل بين الجرحى الذين يأتون بالمئات، وهناك ضحايا كثر كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت غرف العمليات والمستلزمات الطبية، لكن نفقد يوميًا الكثير في ظل انعدام أبسط مقومات المنظومة الصحية".

وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد القتلى والمصابين في غزة، خصوصًا في الأيام الأخيرة.

وتابع أبو سلمية: "هناك زيادة حقيقية، ونوعية الحالات أصبحت أكثر خطورة بعد استهداف مراكز الإيواء والمنازل بشكل مباشر".

ولفت إلى وجود خطة طوارئ، لكن مع هول الأزمة تتساقط الخطط، والمرضى في العناية المركزة وحضانات الأطفال بحاجة لعناية خاصة، وأجهزة تنفس صناعي وأكسجين، مؤكدًا أنه لا يوجد في قطاع غزة مكان يستوعب هذا العدد الكبير من المرضى.

وبحسب أبو سلمية، لو أخليت المستشفيات وبقي المرضى كما حدث في السابق سيكون الموت محققًا، كما حصل في مجمع الشفاء الطبي حين دخل الجيش الإسرائيلي أول مرة، ومستشفى النصر للأطفال.

وشدد على أن هناك خوفا حقيقيا على المرضى، لذلك لا يمكن تنفيذ أي خطط أمام ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى نقص الوقود، الذي يمنع الجيش الإسرائيلي دخوله للقطاع، ما يعطل سيارات الإسعاف والمستشفيات أيضًا.