نيويورك تايمز: السنوار المختبئ في أنفاق غزة يتحكم بالمفاوضات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، المختبئ في أحد أنفاق غزة، هو، الآن، مفتاح اللعبة النهائية في غزة، موضحة أن سعي الوسطاء إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع يعتمد على "السنوار" وخصومه الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأحد، أن السنوار باعتباره أكبر مسؤول بالحركة في غزة هو مهندس هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما دفع إسرائيل لتصور اغتياله كهدف رئيس لهجومها المدمر على القطاع.

وفي الوقت الذي وصف فيه المسؤولون الإسرائيليون "السنوار" على أنه "رجل ميت يمشي"، أصبح بقاؤه على قيد الحياة رمزًا لفشل الحرب الإسرائيلية، التي دمرت جزءًا كبيرًا من غزة، لكنها تركت القيادة العليا لحماس سليمة إلى حد كبير، وفشلت بتحرير معظم الأسرى الذين تم أسرهم، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق الصحيفة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإسرائيليون إلى قتل السنوار، إلا أنهم اضطُروا إلى التفاوض معه، ولو بشكل غير مباشر، لتحرير الرهائن المتبقين، الأمر الذي لم يظهر "السنوار" كقائد قوي الإرادة فحسب، بل كمفاوض ذكي نجح بتجنب انتصار إسرائيلي في ساحة المعركة أثناء إشراك المبعوثين الإسرائيليين على طاولة المفاوضات، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين من حماس، وإسرائيل، والولايات المتحدة.