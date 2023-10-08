بن فرحان لبلينكن: المملكة ترفض استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدد الوزير السعودي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي، على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.