بن فرحان لبلينكن: المملكة ترفض استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".