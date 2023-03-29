قاتل الخبير العراقي هشام الهاشمي يختفي في ظروف غامضة

وقالت النائبة " تعذر إحضار المتهم ولأكثر من خمس مرات ما أثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد أو من ينتظر العدالة، باشرنا بطلب مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً، أجابت وزارة العدل بعدم وجود النزيل في الأقسام الاصلاحية التابعة لها".

وبشأن مخاطباتها لوزارة الداخلية ، أوضحت النائبة، أن "وزارة الداخلية (الموقوف لديها) لم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر احضار المتهم، اذ ارسلنا كتابنا الاول بتاريخ (٧/١٠/٢٠٢٢) وفي نفس الوقت ارسلنا كتابنا الى (وزارة الداخلية / مكتب الوكيل الاقدم للوزارة)، استلمنا نسخة من تحويل (مكتب الوكيل الاقدم للوزارة) بتأريخ (٢/١١/٢٠٢٢) ولم نستلم اجابة وزارة الداخلية !!".

وأضافت " بعثنا بعدها نفس محتوى الكتاب لمعالي وزير الداخلية لكن تسليم يد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقائين (ثلاث كتب لوزير الداخلية) وايضاً لم يتم الاجابة على اي منها، ما يثير الاستغراب حيال امر المتهم !".