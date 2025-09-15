إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

العالم العربي

إصابة شخص في استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة جنوب لبنان

إثر إستهداف الجيش الإسرائيلي سيارة جنوبي لبنانالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أصيب شخص جراء استهداف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سيارة جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت الوكالة عن بيان مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر جنوبي لبنان أدت إلى إصابة مواطن بجروح".

 وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت الوكالة الرسمية في البلاد إن شخصًا قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مدخل ياطر الغربي - منطقة طيرهرما في صور.

وأشارت إلى أن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف سيارة بصاروخين عند مدخل ياطر الغربي.

