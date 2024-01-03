مقتل العشرات في قصف استهدف منزلا في مخيم جباليا

قال مسؤول طبي وشهود عيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية ارتكبت مجزرة، اليوم الأربعاء، بعد أن قصفت منزلًا مأهولًا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن صاروخين على الأقل استهدفا منزلًا مأهولًا بالمواطنين والنازحين يعود لعائلة خليل في منطقة "بلوك 2" بمخيم جباليا، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأضاف شهود العيان أن "ما حدث مجزرة إسرائيلية لا يمكن وصف بشاعتها، فقد كان يحتمي في المنزل العشرات من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء"، مشيرين إلى أن "مشاهد الدمار الذي حلّ بالمنزل المكون من ثلاثة طوابق لا يوحي بخروج ناجين من تحت الركام".