خبراء: إسرائيل تستهدف النازحين برفح لإنشاء منطقة عازلة على طول محور فيلادلفيا

يثير استهداف الجيش الإسرائيلي للنازحين في مخيمات مواصي رفح المكتظة التساؤلات حول أهداف آلة الحرب من إحداث هذه المجازر دون أي إنذار للسكان الآمنين.

وأدى استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين بمنطقة مواصي رفح بالصواريخ والقذائف عدة مرات، إلى مقتل وجرح المئات منهم غالبيتهم من المدنيين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة مواصي رفح نتجت عن إطلاق عدد من القذائف وسط خيام النازحين المكتظة بالسكان؛ ما أسفر عن 40 قتيلًا وعشرات الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويرى بعض المحللين أن الجيش الإسرائيلي يستهدف منطقة مواصي رفح مرتكباً العديد من المجازر من أجل دفعهم للنزوح إلى عمق منطقة المواصي باتجاه مدينة خان يونس، ليتسنى العمل في منطقة غربي رفح ومحور فيلادلفيا بحرية كاملة.

فيما يرى آخرون أن الجيش الإسرائيلي يقتل لمجرد القتل واستمرارًا لعمليات الإبادة الجماعية، حيث إنه قادر على إلقاء المنشورات الورقية، أو الطلب عبر حسابات المتحدث باسمه من النازحين بالتوجه إلى أماكن محددة، ولكنه لم يفعل.