المبعوث الأممي في ليبيا يطالب بتشكيل "حكومة موحدة" قبل الانتخابات

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل "حكومة موحدة، يتفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات"، في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولا.

ولا يعترف مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، بحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس منذ عام 2021، بعد محاولة باءت بالفشل لإجراء انتخابات عامة.

وظهرت مخاطر هذا الصراع الأسبوع الماضي عندما وقعت اشتباكات بين فصائل مسلحة في طرابلس، مما أدى لمقتل 55 شخصا، في أسوأ موجة قتال هناك منذ سنوات.

وركزت الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية على ضرورة إجراء انتخابات عامة رغم الخلافات، بدلا من استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة مؤقتة أخرى للإشراف على الانتخابات.