وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس

توفيت اليوم السبت، الأميرة للا لطيفة، والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وجاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية): "بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأمراء والأميرات".